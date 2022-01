João Rendeiro gastou mais de 500 mil euros nas obras realizadas no jardim da sua moradia de luxo na Quinta Patiño, em Cascais. O antigo banqueiro executou o projeto de arquitetura paisagista num lote de terreno que confina com a vivenda. O pagamento dessa despesa passou por duas sociedades offshore controladas por Rendeiro: as faturas foram emitidas em nome da Penn Plaza mas foram pagas através de uma conta no BPP Cayman titulada pela Corbes.