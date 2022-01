O ex-banqueiro do Banco Privado Português, João Rendeiro, já avançou com uma queixa contra o Estado português por "violação de direitos à dignidade humana", alegando ter sido julgado e condenado mais do que uma vez pelos mesmos factos em julgamentos diferentes.teve acesso à queixa (em anexo no final deste artigo) que deu entrada no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH). Nesta queixa, Rendeiro acusa a justiça portuguesa de lhe ter aplicado uma pena efetiva de 5 anos e 8 meses de cadeia, já transitada em julgado, apenas para "dar uma resposta geral a preocupações de justiça popular em face de um alarme atinente ao sistema bancário e processos em curso sem condenados".Esta queixa não evitará que o ex-banqueiro cumpra a pena de prisão efetiva a que está condenado. Ainda assim, pretende demonstrar à comunidade internacional que a justiça portuguesa poderá ter agido de forma "persecutória" em relação a João Rendeiro. É este o argumento que o ex-banqueiro continua a utilizar para se opor ao processo de extradição e que o levou, no momento da fuga, a garantir que jamais regressaria a Portugal.