João Rendeiro terá escondido parte da sua fortuna em contas de uma sociedade offshore da mulher Maria de Jesus: a Octavia International Foundation, com sede no Panamá. Rendeiro terá ocultado nesta offshore da mulher mais de seis milhões de euros em dinheiro e valores mobiliários, como ações. Na investigação ao BPP, o Ministério Público (MP) não localizou todo o património financeiro que o banqueiro terá colocado no estrangeiro.