João Rendeiro terá escondido do Fisco, durante dez anos consecutivos, mais de 30,5 milhões de euros. No verão de 2009, sete meses após a queda do BPP, o banqueiro fez declarações de substituição do IRS para todos os anos entre 1999 e 2008: declarou 13,54 milhões de euros, 44% do valor total que terá ocultado.