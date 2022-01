João Rendeiro recusa ser extraditado da África do Sul

João Rendeiro não vai aceitar a extradição para Portugal e promete dificultar o trabalho das autoridades portuguesas. Em dezembro, o gestor já tinha dito ao CM que não ia regressar ao nosso país, mas agora a confirmação chega através da defesa. A advogada, June Marks, disse ao CM que o “processo vai ser longo e pode arrastar-se por anos”.





O pedido formal de extradição do ex-banqueiro já se encontra na posse do Ministério Público da África do Sul. Portugal pondera enviar uma equipa de procuradores para acompanhar o caso e ajudar os magistrados sul-africanos. Ao, Marks mostrou-se indignada. “A nossa legislação não permite a presença deles em tribunal. Eles não têm legitimidade e podem ser testemunhas. Como tal, terão de deixar o tribunal”, afirmou esta sexta-feira. A defesa tudo fará para evitar que o ex-presidente do BPP regresse a Portugal, onde será preso para cumprir uma pena de cinco anos e oito meses de prisão - uma das três condenações que já transitou em julgado.