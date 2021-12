João Rendeiro será ouvido esta segunda-feira em tribunal

João Rendeiro será presente a tribunal esta segunda-feira para conhecer a medida de coação a ser aplicada.O ex-banqueiro português será levado ao Verulam Magistrates entre as 9h00 e as 16h00. O local anteriormente designado era o tribunal Durban Magistrates.Recorde-se que João Rendeiro foi detido este sábado pelas autoridades sul-africanas em cooperação com a Polícia Judiciária portuguesa.Há pelo menos um mês que Rendeiro estava na cidade de Durban. Depois de sair de Joanesburgo, tinha estado noutras cidades sul-africanas, mas sempre perto da costa e na região do sul do país. Era aí, aliás, que mantinha contactos com portugueses, um deles de longa data, com quem já trabalhava. Preparava-se para tentar obter a nacionalidade ou um Visto Gold que fosse o seu passaporte para a liberdade.