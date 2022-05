João Rendeiro sofria de problemas cardíacos e foi observado por um médico na prisão

A saúde João Rendeiro inspirava preocupações e, no início de janeiro, a defesa do ex-banqueiro confirmou que este tinha desenvolvido um problema cardíaco na prisão na África do Sul.

June Marks, advogada de defesa de Rendeiro, confirmou ao Correio da Manhã que o ex-banqueiro tinha sido observado por um médico na prisão de Westville e avançou que a saúde do seu constituinte se poderia deteriorar caso permanecesse nesta cadeia, conhecida pelas más condições.

"As janelas da prisão não têm vidro. Há apenas grades, o que permite a entrada do ar. Eles também não têm água quente e a roupa de cama é insuficiente", referiu June Marks na altura.

João Rendeiro chegou mesmo a ser transportado para a enfermaria de Westville devido a febre e tosse.

O problema cardíaco de João Rendeiro foi utilizado pela defesa no processo de extradição, através de uma carta assinada em fevereiro deste ano por um cardiologista – que confirmava que tinha observado Rendeiro em 2012 e que este sofreria de fibrose da válvula aórtica e mitral – e de um relatório médico assinado pelo psiquiatra João Vilas Boas, que atestava que João Rendeiro sofria de cardiopatia reumática.

A entrega deste relatório médico assinado por um psiquiatra, e noticiada pela imprensa nacional, levou a que o Juízo Central Criminal de Lisboa viesse informar que o ex-banqueiro nunca tinha alegado problemas de saúde em processos anteriores.

"Nunca foi invocada pelo arguido João Rendeiro, em alguma das diversas fases do processo, qualquer patologia médica que o afetasse", lia-se na resposta enviada ao Departamento de Cooperação Judiciária e Relações Internacionais da Procuradoria-Geral da República (PGR), na sequência de um pedido de esclarecimento feito pelas autoridades sul-africanas.

Recorde-se que o antigo presidente do BPP estava preso na cadeia de Westville há cerca de seis meses.