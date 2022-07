João Rendeiro tinha mais de 9,2 milhões de euros na Suíça

João Rendeiro tem mais de 9,2 milhões de euros na Suíça. O dinheiro do banqueiro que morreu na África do Sul, em maio último, está em quatro contas em bancos suíços. A Justiça portuguesa ficou a saber da existência desta fortuna após as autoridades da Suíça terem respondido, agora, a uma carta rogatória envidada pelas autoridades judiciárias portuguesas no final de 2010, no âmbito do processo principal de investigação ao Banco Privado Português. Ou seja, as autoridades helvéticas só responderam às suas homólogas lusas 12 anos depois de terem recebido o pedido de informação.A verba mais elevada de Rendeiro está numa conta em nome da Octavia International Foundation, offshore sediada no Panamá: 7,7 milhões de euros. A mulher de Rendeiro, Maria de Jesus, é a última beneficiária dessa offshore. Rendeiro terá escondido parte da sua fortuna em contas da Octavia: na investigação ao BPP apurou-se que o falecido banqueiro terá transferido para essa offshore da mulher mais de 6 milhões de euros em dinheiro e valores mobiliários.Além de Rendeiro, segundo a TVI, a resposta das autoridades suíças revela que Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, ex-administradores do BPP, têm também dinheiro na Suíça: no total, cerca de 1,2 milhões de euros. Todo o dinheiro dos gestores do BPP está, contudo, congelado.