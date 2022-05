João Rendeiro tinha uma vida de luxo na cadeia - em comparação com os restantes reclusos - e queria que a advogada June Marks o financiasse. O ex-banqueiro fazia-lhe várias exigências, como, por exemplo, que comprasse prendas para amigos na prisão de Westville, na África do Sul.



“Eu pagava do meu bolso roupa, sapatos especiais, tabaco, livros, prendas, champô, cremes, purificadores do ar, comida cara, ovos da Páscoa e roupa interior com tecido especial.









