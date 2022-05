A viúva de João Rendeiro já pediu a trasladação do corpo do ex-banqueiro para Portugal, onde será cremado. Maria de Jesus optou por trazer o corpo num caixão selado pelas autoridades - uma operação mais cara do que a cremação na África do Sul e o envio das cinzas - por ser este o desejo do marido, avançou o ‘Público’.João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado morto a 13 de maio na prisão, a dias de saber se o pedido de libertação sob fiança iria ser aceite pelo juiz. A defesa esperava conseguir libertá-lo antes do início do julgamento, previsto para 13 de junho.