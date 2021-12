Os pais de João Rendeiro são naturais do concelho da Murtosa, no distrito de Aveiro. Até ao início dos anos 90, a família foi proprietária de uma casa na localidade - apesar de já viverem em Lisboa.A habitação acabou por ser vendida, nessa altura, por cerca de 15 mil euros. Na terra natal dos pais do banqueiro, poucos se lembram de o ver, principalmente no período de férias, quando era jovem.