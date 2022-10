João Semedo, oficial da GNR acusado de seis crimes militares de abuso de autoridade por ofensa à integridade física, por igual número de candidatos à Guarda feridos na prova conhecida como ‘Red Man’ (exercício de defesa a um cidadão alterado e agressivo), conhece esta segunda-feira, em Lisboa, as alegações do Ministério Público, arriscando 2 a 8 anos de cadeia por cada crime, e da sua defesa.



De acordo com o Ministério Público, em outubro e novembro de 2018, na prova final prática do curso de bastão extensível, na ação ‘Red Man’ (simula uma ação real), João Semedo provocou fraturas e outras mazelas nos instruendos. Os factos tiveram lugar em Portalegre.