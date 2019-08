Joaquim Barbosa reconduzido na liderança do Hospital de Barcelos

O presidente do conselho de administração do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, distrito de Braga, foi reconduzido no cargo, anunciou esta quinta-feira o Governo.Segundo o comunicado relativo à reunião de hoje do Conselho de Ministros, na administração daquele hospital foi igualmente reconduzido Manuel de Brito Passos como enfermeiro-diretor.A nova diretora clínica é Marta Cristina Gomes, que substitui Rui Guimarães, agora nomeado presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.Para o conselho de administração do Hospital de Barcelos entra também Olívia da Silva Lopes, em substituição de Maria José Simões.Contactado pela Lusa, Joaquim Barbosa disse que a aposta da renovada administração será manter o hospital na "liderança da eficiência" do grupo em que está integrado.Sublinhou ainda a necessidade de "um cuidado ainda mais acrescido na questão do controlo dos custos", para assegurar a sustentabilidade do hospital.Em relação à eventual construção de um novo hospital, há muito reivindicada, Joaquim Barbosa disse que essa é uma questão "naturalmente relevante", com a qual a administração "também se identifica"."Pela nossa parte, o que procuramos demonstrar é que, pelos indicadores de produção e pelo número de doentes que aqui são tratados, a questão das instalações é naturalmente relevante", referiu.A funcionar num edifício propriedade da Santa Casa da Misericórdia, o Hospital de Barcelos serve cerca de 155 mil habitantes daquele concelho e de Esposende.