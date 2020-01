Joaquim Barroca, arguido no processo Operação Marquês e ex-administrador do Grupo Lena, pediu para ser ouvido no âmbito do processo onde é arguido.Num despacho a que oteve acesso, o juíz Ivo Rosa marcou a audição de Joaquim Barroca para dia 18 de fevereiro à tarde.Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, terá sido um intermediário na passagem das luvas alegadamente pagas a Sócrates. Segundo a acusação, o dinheiro foi depois transferido para Santos Silva.