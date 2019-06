Joaquim Couto ‘vende’ firmas da mulher a quatro câmaras

Chamadas telefónicas de Joaquim Couto, o presidente da Câmara de Santo Tirso - que este domingo renunciou ao mandato -, para quatro autarcas, sugerindo que recebam a mulher, Manuela Couto, e indicando os serviços de comunicação das empresas dela, levam o Ministério Público (MP) a referir indícios de quatro crimes de tráfico de influências tentados.Juntam-se crimes de peculato com viagens pessoais a S. Tomé e Príncipe, Austrália e Timor, alegadamente pagas pela câmara, e corrupção com contratos assinados entre as firmas da empresária e o IPO/Porto.Os lucros chegariam ao autarca, já que os dois arguidos do processo Teia são casados. O procurador pede que aguardem julgamento em prisão preventiva.Já a Miguel Costa Gomes, autarca de Barcelos, o MP imputa indícios de corrupção e prevaricação de titular de cargo político.A investigação considera que o edil demissionário serviu-se de Manuela Couto - beneficiária de vários contratos com a câmara - para o ajudar a subir na estrutura do PS. É pedida prisão domiciliária com vigilância eletrónica.Os dois autarcas e a empresária já passaram cinco noites na cadeia. As medidas de coação são reveladas hoje, às 14h00."O MP não pode ver uma camisa lavada que vê logo um colarinho branco", disse Nuno Cerejeira Namora, advogado de Costa Gomes."Começo a tributar coragem ao engenheiro Sócrates pela coragem que ele teve de questionar as regras em que a Justiça se move", acrescentou.Laranja Pontes saiu em liberdade e passou este domingo o segundo dia de reforma em família.O MP entende que em causa estarão indícios de corrupção passiva, sem vantagem patrimonial, defendendo que o ex-presidente do IPO do Porto deverá ficar proibido de contactos com os arguidos e com os funcionários da instituição até ao julgamento. Deverá pagar uma caução de 20 mil €.À saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, afirmou que o processo "são avatares" e que é preciso "regressar à realidade".Joaquim Couto renunciou à liderança da câmara "para proteção dos munícipes", indica o advogado Nuno Brandão. Alberto Costa, o ‘vice’, vai substituí-lo. Renuncia ainda às presidências da Associação de Municípios do Vale do Ave, da concelhia do PS e da assembleia da Distrital do PS/Porto, bem como ao lugar no Conselho Nacional do PS.Costa Gomes "afirmou que nunca irá renunciar" à Câmara de Barcelos, diz Cerejeira Namora. "E continuará a lutar contra ingerências de órgãos de polícia na gestão da autarquia", refere.Os crimes de prevaricação e de corrupção passiva são puníveis com 2 a 8 anos de prisão; o de peculato tem pena de 3 a 8; e o de corrupção ativa 1 a 5 anos.