Joaquim Grave ferido após ser colhido por animal na própria herdade

O ganadeiro Joaquim Grave, um dos mais conhecidos do País, foi esta quinta-feira colhido por um animal na sua herdade, no concelho de Mourão, Granja.Segundo avança o site Touro e Ouro, terão sido provocadas lesões com considerável gravidade, devendo a vítima ser transportada pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para uma unidade hospitalar.O alerta foi dado pelas 09h58.Para o local foram mobilizados dez operacionais, apoiados por três viaturas e um helicóptero.Em atualização