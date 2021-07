Joe Berardo tem um império empresarial de 39 sociedades. A composição deste império é revelada num documento que Berardo entregou à CGD, BCP e BES, em 2012, quando assinou com estes bancos um acordo para reforçar as garantias do pagamento da dívida. À cabeça deste império, surgem duas entidades: a Fundação Berardo e o próprio empresário, identificado como ‘Comendador Berardo’...