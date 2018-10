Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogador de andebol morre no primeiro treino após o mestrado

André Campos, de 23 anos, é recordado na Feira como um jovem educado e respeitador. Caiu inanimado durante a pausa de um exercício.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

André Campos quis surpreender os colegas e regressou à equipa de andebol do S. Paio de Oleiros, segunda-feira, para o primeiro treino, como tinha prometido, depois de concluir um mestrado em Bioquímica. Durante uma pausa de um exercício para ouvir o treinador, o jovem, de 23 anos, caiu inanimado, no pavilhão do clube de Santa Maria da Feira, vítima de um ataque cardíaco fulminante.



"É de lamentar a morte de um jovem educado, respeitador e que todos respeitavam. Neste momento de dor, resta-nos desejar força e coragem à família e aos amigos", disse ao CM Carlos Malta, presidente do clube.



O alerta foi dado pelas 21h00. Durante cerca de 45 minutos, um jogador, com o apoio de um diretor do clube e do pai de um atleta - todos com conhecimentos de primeiros socorros - tentaram reanimar André.



Quando a equipa médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo António chegou ao pavilhão, o atleta estava em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, sem sucesso. O corpo foi levado pelos Bombeiros de Lourosa para autópsia. A GNR de Lamas esteve no local.



Dor e consternação nas redes sociais

André Campos pertencia a uma família bastante conhecida de Vila Nova de Gaia. Os amigos lamentaram a morte do jovem, nas redes sociais, numa enorme onda de consternação.



As cerimónias fúnebres do jovem atleta serão realizadas esta quarta-feira, a partir das 12h00, na igreja do mosteiro da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. O corpo será depois transportado para a última morada, no cemitério do Olival, no mesmo concelho.