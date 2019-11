Jogador de futebol ferido após carro onde seguia se ter despistado em Estarreja

Leandro Quinhentas, de 22 anos, ficou ferido depois do carro em que seguia se ter despistado, esta madrugada, cerca das 02h30, na EN109, em Salreu, Estarreja. O acidente poderá ter sido provocado por causa de óleo derramado na estrada.O jovem é jogador de futebol e representou, na época passada, o US Esch-Sur-Alzette, do Luxemburgo. Em Portugal, jogou no Sporting Espinho, Ovarense e Beira-Mar, entre outros.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Estarreja. As autoridades investigam as causas do acidente. A EN109 ficou com o trânsito condicionado durante cerca de uma hora.