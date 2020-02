Jogador de futebol de 74 anos marca golo e cai morto no relvado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

José Carlos das Neves, de 74 anos, estava a festejar o golo que tinha marcado pela sua equipa, que participava num torneio de futebol sénior, em Miranda do Corvo, quando caiu inanimado no campo. Elementos dos Bombeiros de Miranda do Corvo, que estavam de prevenção no local, assistiram-no de imediato, mas não resistiu e morreu no local.A vítima integrava a equipa da Universidade Sénior de Rio de Mouro, Sintra, e estava a participar no torneio ...