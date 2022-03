Um jogador de futsal foi detido após agredir o árbitro, no pavilhão de Pregança do Mar, na Lourinhã.A agressão decorreu durante um jogo deste sábado, entre o Acr Pregança e o Ef Salesiana Estoril.O momento foi captado durante uma transmissão ao vivo da TV Planeta.Net. no minuto 1.25.30.Nas imagens é possível ver o jogador em questão a levar um cartão amarelo, seguido de um vermelho, o que provou a agressão.A GNR confirmou ao CM a detenção do atleta.