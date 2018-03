Tavinho tem lesões graves no pescoço e está internado.

Octávio Tavinho, jogador do Farense, foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira quando estava junto a um bar em Vilamoura, no Algarve



Ao que o CM apurou, o alerta foi dado por volta das 05h15. Tavinho, de 24 anos, desentendeu-se com uma pessoa que estava no local e sofreu ferimentos graves no pescoço. Está internado no hospital de Faro.

O caso foi tratado inicialmente pela GNR, mas a Polícia Judiciária também já esteve no local a recolher provas. As autoridades já saberão a identidade do agressor do jogador de futebol.

O incidente aconteceu horas depois de o Farense bater o Olhanense por 2-1, uma vitória que qualificou a equipa de Faro para o play-off de subida à II Liga.