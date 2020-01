Jogador do FC Porto pede justiça no caso do homicídio de estudante em Bragança

O avançado cabo-verdiano do FC Porto Zé Luís pediu esta terça-feira que se faça justiça no caso da morte do estudante seu compatriota em Portugal, enviando as condolências à família do jovem.

"Que se faça justiça, lutemos para que isso aconteça, só assim o nosso irmão encontrará paz e descansará", refere o avançado, que chegou esta temporada aos 'dragões', proveniente dos russos do Spartak de Moscovo, numa mensagem na rede social Instagram.

Zé Luís enviou as condolências aos familiares do jovem, garantindo que se junta à luta para que seja feita justiça.

Em 21 de dezembro de 2019, o estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Luís Giovani dos Santos Rodrigues terá sido agredido por vários homens à saída de uma discoteca da cidade.

Transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, o estudante de 21 anos acabou por morrer em 31 de dezembro.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária portuguesa.

Em declarações na segunda-feira aos jornalistas no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o diretor da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, garantiu o empenhamento na descoberta dos "autores das agressões", apesar de estar a investigar o crime "há muito poucos dias".