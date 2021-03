Jogador do Paços de Ferreira com termo de identidade e residência por violar confinamento

João Pedro, futebolista do Paços de Ferreira, ficou com termo de identidade e residência, e o processo por violar regras de confinamento envolvendo dois outros indivíduos baixou a inquérito.Atleta ficou esta segunda-feira em silêncio perante a procuradora do Ministério Público do Tribunal de Esposende, onde foi ouvido, junto com Mamadou Lamba e Sérgio Duarte, ex-jogadores de futebol, depois de terem sido detidos numa festa ilegal na madrugada de domingo em Ofir, Esposende.