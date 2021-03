O jogador do Paços de Ferreira, João Pedro, ficou esta segunda-feira em silêncio no tribunal de Esposende. O atleta foi ouvido pelo Ministério Público juntamente com dois ex-jogadores de futebol depois de terem sido detidos numa festa ilegal no domingo. Ficaram com termo de identidade e residência.

Ao que a CMTV apurou a festa do último fim de semana foi organizada por João Pedro. Entre os participantes estava David Sualehe, também ele jogador dos pacenses. 25 dos presentes foram multados por violação das regras de combate á pandemia. João Pedro e outros dois participantes, ex jogadores de futebol, foram detidos.

Em comum têm o facto de terem participado num evento idêntico no dia 13 de Março, em Famalicão. O futebol Clube Paços de Ferreira já reagiu a esta situação e promete instaurar um processo disciplinar aos dois atletas. O Ministério Público vai agora decidir se arquiva o processo ou se vai levar os arguidos a julgamento.