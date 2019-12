Jogador do Sporting sob efeito de álcool provoca acidente em Lisboa

Toni Pérez, jogador de hóquei em patins do Sporting, provocou um acidente na avenida Lusíada, em Lisboa, quando conduzia sob o efeito de álcool, no dia 30 de novembro.O internacional espanhol chocou contra a traseira de uma viatura que estava parada num semáforo e quando saiu do carro não o terá travado devidamente.O carro foi embater na frente de uma outra viatura que fazia a avenida na mesma direção do jogador. O acidente provocou ferimentos a uma mulher, que foi levada ao Hospital da Santa Maria.Os testes de alcoolemia efetuados ao atleta no local pelas autoridades revelaram que conduzia com uma taxa-crime de 2,66 g/l. Ao, o Sporting revelou que castigou o atleta na altura dos factos, mas não revelou de que forma.