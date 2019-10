Jogador morre em jogo de veteranos em Coruche

Um jogador da equipa de veteranos do Ginásio Clube de Coruche ‘Os Corujas’ morreu, sábado, após ter sofrido um ataque cardíaco fulminante durante um jogo de hóquei em patins.Luís Madeira, 52 anos, sentiu-se mal no início da partida e caiu inanimado no chão ainda dentro do recinto de jogo.Foi assistido de imediato por um enfermeiro que se encontrava no pavilhão e depois pelas equipas de socorro, mas não resistiu.Luís Madeira residia em Santarém, trabalhava como comercial no ramo automóvel e esteve ligado ao movimento associativo em vários clubes da cidade.