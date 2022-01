Três jogadores de futebol foram agredidos com ferros e ameaçados com facas por um grupo de 12 homens, na segunda-feira, no Furadouro, em Ovar.Os jovens, dos 18 aos 23 anos, dois deles atletas da AD Ovarense, estavam em casa quando os agressores forçaram a entrada. Os jogadores conseguiram escapar, refugiando-se numa zona de mato.A AD Ovarense emitiu um comunicado a repudiar as agressões e atitudes xenófobas. O caso foi entregue à PSP.