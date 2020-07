Jogam póquer a dinheiro e sem máscara

Dez homens foram apanhados em flagrante pela GNR quando jogavam póquer num café, em Vizela, sem qualquer máscara de proteção individual. Acabaram detidos pelo crime de jogo ilegal e multados, de imediato, em 100 euros cada um por infringirem as normas de segurança em época de pandemia.A rápida intervenção da patrulha da GNR de Vizela aconteceu na noite da passada sexta-feira, depois de efetuada uma denúncia anónima para o posto. Chegados ao local, os militares surpreenderam os suspeitos a jogar cartas a dinheiro no interior daquele espaço, que até se encontrava a funcionar normalmente, com outros clientes no interior ao mesmo tempo que decorria a partida de póquer. Em cima da mesa de jogo estavam, no total, 1173 euros que foram logo apreendidos, além do baralho de cartas que era utilizado pelo grupo.O proprietário do café também foi alvo de um processo por autorizar a prática de jogo ilegal no seu estabelecimento e igualmente por permitir a presença daqueles clientes sem terem colocadas as referidas máscaras de proteção individual.Os factos foram remetidos ao Tribunal de Guimarães e os arguidos libertados.