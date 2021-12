O convite para um jogo de ‘verdade ou consequência’ terminou com uma jovem de 16 anos violada por dois amigos em Reguengos de Monsaraz. Os dois suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Judiciária de Évora.O crime ocorreu ao final da tarde de domingo, quando dois rapazes, de 17 e 20 anos, convenceram a jovem a deslocar-se com eles até uma habitação devoluta nas proximidades.