Jogo entre o Sporting e a Juventus vai condicionar o trânsito em Lisboa. Saiba onde

A PSP vai montar uma operação de segurança esta quinta-feira, em Lisboa, devido ao encontro entre o Sporting e a Juventus, que vai condicionar a circulação ao trânsito na cidade.

De acordo com um comunicado da PSP, o trânsito vai estar condicionado, entre as 17h e as 17h30, na Avenida Maria Helena Vieira da Silva e Avenida Rainha Dona Amélia. As ruas Alfredo Trindade e Prof. Fernando da Fonseca, que se situam junto ao Estádio, também estarão condicionadas entre as 17h30 e as 18h30.

O jogo, que vai contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, é considerado um evento de "risco elevado". O encontro vai começar às 20h00 no Estádio José de Alvalade, que deverá ter lotação esgotada.