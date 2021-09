Um ‘enxame’ de mini-helicópteros, uma lancha sem piloto capaz de navegar, localizar e eliminar com tiros de metralhadora qualquer embarcação inimiga, um pequeno catamarã que pode detetar submarinos e mostrar em tempo real o fundo do mar, um avião que voa dias sem parar e que mostra a posição do inimigo quando os Fuzileiros tomam uma praia.