“Jogue no Euromilhões pois está com sorte”, diz juiz ao soltar agressor da mulher

Homem condenado a pena suspensa por espancar a mulher e ameaçar de morte os três filhos, em Amarante.

Por Nelson Rodrigues | 02:21

O Tribunal de Penafiel não teve dúvidas de que o arguido, de 54 anos, agrediu a mulher desde o início do casamento, em 1994, e que chegou a apontar um objeto semelhante a um revólver à cabeça dos três filhos, ameaçando-os de morte, na casa onde viviam, em Amarante. Ontem, o agressor foi condenado a três anos e nove meses de prisão - pena suspensa -, por violência doméstica e ofensas à integridade física qualificada.



Tem ainda de pagar seis mil euros à mulher.



"O senhor joga no Euromilhões? Se não o faz, jogue! Está numa semana de sorte! Esta pena suspensa é a oportunidade da sua vida. O tribunal teve de gastar muito latim neste acórdão. E, acredite, fomos generosos consigo, mas também muito exigentes. Ao mais pequeno desvio, eu revogo a suspensão", afirmou o juiz Sandro Ferreira.



O agressor está ainda proibido de contactar com a companheira. Fica obrigado a frequentar cursos contra a violência doméstica e um tratamento ao álcool. "Agiu sempre com o objetivo de fazer mal às pessoas. Houve malvadez. Desculpou-se a dizer que a culpa era do vinho e fez-se de vítima. Sabe o que os seus vizinhos acham de si? Em bom português, que é bêbedo, um preguiçoso e que é violento a falar. O senhor molhou a sopa na sua mulher durante pelo menos 15 anos, até quando ela estava grávida", referiu o magistrado.



Em tribunal não ficou provada a arma usada para ameaçar os filhos. "Se ficasse, outro galo lhe cantava", frisou o juiz.