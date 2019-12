Jorge Jesus testemunha no caso de Alcochete na presença de arguidos

Jorge Jesus, ex-treinador do Sporting, foi arrolado como testemunha no processo de Alcochete e, sabe o, quer testemunhar no Tribunal de Monsanto, na presença dos arguidos. Ao contrário dos jogadores do Sporting que já foram ouvidos, o treinador não deverá invocar questões de segurança para pedir que a inquirição seja realizada por videoconferência. A diligência está marcada para dia 7 de janeiro e Rui Patrício também será ouvido.Esta quinta-feira, na última sessão de julgamento deste ano, foram ouvidos Sebastián Coates e Rodrigo Battaglia. Coates revelou que, após o ataque, disse à mulher "para ir para o Uruguai com os filhos". Já Battaglia, um dos alvos principais da fúria dos adeptos da Juve Leo, confessou que teve muito medo e que foi por isso que chegou a rescindir com os leões. "Pus alarme na casa, segurança e câmaras. Vivo mais atento do que antes", afirmou o argentino.Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, perguntou-lhe se ganha agora mais do que antes de rescindir com clube, e se voltou apenas por dinheiro. A juíza Sílvia Pires não permitiu que a questão fosse feita. Estes foram os últimos depoimentos de jogadores que estavam no balneário no dia da invasão à academia e que permanecem ainda no plantel do Sporting.Na 15ª sessão de julgamento, que decorre no Tribunal de Monsanto, foram ainda ouvidos um preparador físico e um fisioterapeuta do Sporting. O julgamento retoma a 6 de janeiro. O coletivo pretende agora começar a ouvir, via Skype, os jogadores que saíram do Sporting após o ataque.Já foram inquiridos oito jogadores, entre os quais o capitão Bruno Fernandes, Acuña, Mathieu e Wendel. Os atletas testemunharam no Tribunal do Montijo, por razões de segurança.semanas. O julgamento do processo à invasão da Academia de Alcochete começou há mais de um mês. O caso chegou a tribunal mais de um ano depois do ataque (15 de maio).O Ministério Público arrolou como testemunha o atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, que à data dos factos era médico do plantel. Também André Geraldes será chamado a depor.