O jornal i foi novamente alvo de um ataque informático, menos de três meses depois de ter sofrido o primeiro ataque, avança o jornal esta segunda-feira. Desta vez, conseguiram bloquear todo o sistema de produção e gestão de conteúdos nas várias plataformas do órgão de comunicação social.O ataque aconteceu no dia em que o jornal teve uma primeira página que suscitou alguma controvérsia nas redes sociais, com uma manchete dedicada à festa do Avante: "Festa do Avante: o festival da vergonha", podia ler-se no jornal.