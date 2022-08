Jornalistas agredidos por adeptos croatas após jogo em Guimarães. Veja as imagens

No fim do jogo do Vitória de Guimarães contra os croatas do Hajduk Split, no qual os vimaranense saíram vitorioso por 1-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, registaram-se atos de vandalismo por adeptos croatas contra os jornalistas no local. Os jornalistas foram atingidos com vários objetos.





A PSP foi obrigada a criar um corredor de segurança de forma a colocar os jornalistas numa zona superior e deteve, ainda, o adepto croata que agrediu o repórter de imagem da TVI.Os ataques deixaram vários tripés e microfones espalhados pelo chão, relatou a equipa de reportagem daJá na noite desta terça-feira foram registados desacatos no centro histórico de Guimarães e a Polícia de Segurança Pública (PSP) referiu que identificou 154 adeptos do Hadjuk Split - 122 cidadãos croatas, 23 portugueses e nove adeptos de outras nacionalidades - por alegadamente terem arremessado cadeiras de esplanadas e deflagrado artefactos pirotécnicos.