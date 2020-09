Jornalistas impedidos de entrar em julgamento no Porto

O coletivo de juizes do Tribunal de S. João Novo, no Porto, não autorizou a entrada de jornalistas na primeira sessão do julgamento do caso do incêndio que matou um homem de 55 anos, na rua Alexandre Braga, Porto, a 2 de março de 2019.

Revela a decisão que "o acesso do público/jornalistas à referida sala de audiências fica condicionado à disponibilidade de lugares sobejantes à presença dos sujeitos processuais".

A sala onde decorre a audiência tem capacidade para três magistrados judiciais, um magistrado do Ministério Público, 16 advogados e 10 arguidos/público. O condicionamento dos lugares é justificado com a imposição do Gabinete de Serviços de Segurança Saúde e Trabalho.

Perante a não autorização de entrada de qualquer jornalista numa sessão que é pública, foi solicitada a intervenção do Conselho Superior de Magistratura.