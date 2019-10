Jornalistas retirados do julgamento de Paulo Pereira Cristóvão em Cascais

Os jornalistas foram na manhã desta sexta-feira retirados do interior da sala do tribunal de Cascais onde está a ser julgada a rede de assaltos que seria liderada por Paulo Pereira Cristóvão e envolvia ainda Mustafá (o cabecilha da claque do Sporting ‘Juve Leo’), três agentes da PSP e outros arguidos.



A decisão dos juízes surgiu a pedido da defesa de Cristóvão, antigo inspetor da PJ e vice-presidente do Sporting.





Apesar de ser dia de alegações finais, o coletivo permitiu a inquirição a algumas testemunhas de defesa. Uma delas, arrolada por Paulo Pereira Cristóvão, e que será testemunha protegida num outro processo, tinha receio em testemunhar frente aos jornalistas.Os juizes hesitaram mas acabaram por aceitar e mandaram retirar os jornalistas da sala de audiências.