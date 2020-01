Jorvem burla com casa que tinha arrendado por cinco dias

Um jovem de 21 anos foi preso pela PSP de Cascais por ter burlado várias pessoas com uma casa que arrendou por cinco dias, em regime de alojamento local.O brasileiro, ilegal em solo português, subarrendou depois a mesma habitação a várias pessoas, cobrando a renda e o pagamento de uma caução.A detenção ocorreu na terça-feira, em Carcavelos. O burlão fez vários anúncios em plataformas online para publicitar o apartamento arrendado, propondo novo arrendamento de um ano.Uma das lesadas, que já tinha sido burlada anteriormente, contactou o verdadeiro dono da casa e denunciou o burlão à PSP. Após a detenção, foram apreendidas provas relacionada com os crimes.O Tribunal de Cascais decretou a expulsão do arguido do País.