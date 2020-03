José António dos Santos reforça posição na SAD do Benfica

O presidente do Grupo Valouro reforçou a sua posição na SAD do Benfica para 15,4%, ao comprar os 2,7% que estavam nas mãos da Olivedesportos de Joaquim Oliveira. Pagou cinco euros por ação, confirmou o

A promessa de compra das ações detidas pelos membros dos órgãos sociais do Benfica, em particular ao seu presidente, Luís Filipe Vieira, chegou mesmo a atrasar a aprovação do prospeto da Operação Pública de Aquisição (OPA) na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

PERFIL

José António dos Santos nasceu em 1941 na Lourinhã e desde cedo viu a sua vida ligada ao negócio dos frangos, quando em 1958 toma em mãos a gerência do negócio familiar: a Casa Manuel dos Santos, fundada em 1875. Com o seu irmão gémeo, António José, ganham o concurso, em 1966, para abastecer o Exército português. No dia 25 de abril de 1974 constituem a Persuínos, empresa que dará origem à Avibom e ao Grupo Valouro.