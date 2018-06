Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Cid vai animar noite de São João nos Aliados

Festa na principal sala de visitas da cidade arranca com tributo ao Conjunto António Mafra.

08:36

A maior noite de festa da cidade do Porto, de 23 para 24 deste mês, vai ser dominada pela música popular portuguesa nos Aliados. O programa inicia às 22h00, com um concerto de tributo ao Conjunto António Mafra e, depois do espetáculo de fogo de artifício lançado sobre o Douro, à meia-noite, o palco da principal sala de visitas da Invicta receberá o cantor, compositor, produtor e instrumentista José Cid.



"Não esperem um concerto, mas uma grande festa", afirma o autor de músicas como ‘Cai neve em Nova Iorque’, ‘A cabana junto à praia’, ‘Ontem, hoje e amanhã’ e ‘Um grande, grande amor’, que vai ser acompanhado em palco pela Big Band.



Ainda antes da grande noite de S. João, os Aliados recebem as tradicionais rusgas, na noite de dia 22. O desfile contará com sete rusgas, uma por cada freguesia da cidade. Mantém-se a exibição obrigatória perante o júri, na praça do General Humberto Delgado, em frente aos Paços do Concelho.



O S. João do Porto é uma das principais festas do país. A autarquia calcula que mais de 600 mil pessoas não perdem a oportunidade de festejar nas ruas da cidade. A hotelaria portuense está já praticamente esgotada para o fim de semana da folia.



Entretanto, já estão montados divertimentos em várias zonas da cidade onde, habitualmente, há animação durante os Santos Populares. É o caso da rotunda da Boavista, onde já é possível viajar numa roda gigante, conduzir os carrinhos de choque ou jogar matraquilhos.



O programa sanjoanino prolonga-se pela tarde de 24 de junho, com o tradicional concerto de S. João, pela Banda Sinfónica Portuguesa, nos Aliados.