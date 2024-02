José Luís Carneiro chama sindicatos da PSP e associações da GNR para reunião

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, convocou os sindicatos da PSP e associações da GNR para uma reunião esta quarta-feira sobre gratificados. A ideia é discutir uma portaria que irá regular, e ao que tudo indica reforçar, o pagamento dos gratificados nas duas forças de segurança. No entanto, sabe o, os representantes sindicais ponderavam esta terça-feira não se deslocar à reunião em protesto.Entretanto, os 44 elementos do Corpo de Intervenção da PSP que faltaram ao policiamento do Benfica-Gil Vicente estão a ser chamados a apresentar comprovativo das baixas. Caso não o façam, poderão ser expulsos.