José Sócrates apresenta queixa contra o Ministério Público e contra a CGD

à Procuradoria-Geral da República. "

", escreveu o antigo primeiro-ministro. Afirmou ainda que "trata-se de perseguir um alvo" e "não de investigar um crime".Em relação à CGD, Sócrates acusa os responsáveis do banco de "denúncia caluniosa". "Tenho todas as razões para suspeitar que a atuação do banco foi politicamente motivada", afirma.