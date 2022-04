José Sócrates considera “uma velhacaria” a declaração de António Costa de que “aldrabou” o PS com a mensagem que passou de que a mãe herdara uma alegada fortuna do pai, com a qual o terá ajudado a manter um nível de vida elevado. Para Sócrates, a insinuação de que a mãe não terá herdado nenhuma fortuna trata-se de “uma intriga da direção do PS.









