O Tribunal da Relação de Lisboa validou a decisão da juíza Margarida Alves em separar os crimes de falsificação da totalidade do processo Marquês.Segundo a decisão da Relação, Sócrates e Santos Silva podem ser julgados imediatamente pelo crime de falsificação e Ivo Rosa deverá apreciar a admissão do recurso do MP face ao despacho de não pronúncia dos restantes crimes.