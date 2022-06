José Sócrates pediu adiamento do interrogatório para reavaliar as medidas de coação. A diligência está marcada para esta quinta-feira de manhã, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, mas a defesa do antigo primeiro-ministro diz que há recursos com efeito suspensivo e que, por isso o processo está suspenso.Recorde-se que este interrogatório foi marcado na sequência das várias viagens que Sócrates fez ao Brasil sem nunca comunicar ao Tribunal.