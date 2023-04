José Sócrates, o ex-primeiro-ministro que tem sucessivamente adiado o julgamento do caso conhecido como ‘Operação Marques’, viajou esta quinta-feira para o Brasil, sem avisar antecipadamente o tribunal. Ao final da tarde desta quinta-feira, não constava no sistema Citius nenhuma referência sobre a deslocação do ex-governante, que saiu de Lisboa num avião da TAP, às 12h30, com chegada prevista dez horas depois - às 16h39, hora local na cidade brasileira de S.









Ver comentários