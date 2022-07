Chegou ao posto da GNR da Ericeira, no concelho de Mafra, pelas 11h40, dirigiu-se ao militar que estava no atendimento, identificou-se e rubricou. Eram 11h49 quando o antigo primeiro-ministro José Sócrates saiu do posto onde foi cumprir a ordem judicial decretada no passado dia 1 pela juíza Margarida Alves, no âmbito da ‘Operação Marquês’, e que o obriga a apresentar-se duas vezes por mês na autoridade policial mais próxima de casa.









