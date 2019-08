José Veiga envolvido em desvio de 45 milhões de euros

O empresário José Veiga atuou como testa de ferro do filho do presidente congolês Denis Sassou-Nguesso, no desvio de cerca de 50 milhões de dólares (45 milhões de euros).A conclusão é da organização Global Witness que refere o uso de uma rede de empresas "complexa e opaca" na burla.Recorde-se que José Veiga é arguido no processo Rota do Atlântico, que investiga a sua ligação ao poder no Congo-Brazzaville.