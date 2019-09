O Tribunal de Portimão absolveu ontem um jovem, de 24 anos, do crime de homicídio na forma tentada e de ameaças contra a mãe, em Albufeira. Os crimes, segundo o Ministério Público, ocorreram na casa onde o arguido vivia com a mãe - com quem, aliás, partilhava um quarto - e com os avós maternos, na noite de 4 de dezembro do ano passado.O jovem, que prestou declarações, afirmou não se lembrar de nada do que se passou naquela noite e nenhum dos familiares aceitou prestar declarações, um direito que a lei lhes confere mas que impediu a produção de prova em julgamento.Assim, o Ministério Público entendeu que, embora não pudesse pedir a condenação, o coletivo de juízes poderia considerar o internamento do arguido, que "foi considerado perigoso e inimputável" e com "um problema de saúde grave".Os juízes entenderam, porém, que face ao silêncio da mãe e dos avós "não ficou provado que o jovem tenha batido na cabeça da mãe e que a tenha tentado esfaquear, num braço e no abdómen, com o objetivo de lhe tirar a vida" e absolveram-no. Ainda assim, o jovem, que estava em prisão preventiva na cadeia de Santa Cruz do Bispo, foi aconselhado pelos juízes a "tomar os medicamentos e a arranjar um emprego".O jovem disse ter aprendido "a lição" e relatou que na altura tinha "pensamentos que lhe diziam que a mãe e a avó lhe queriam fazer mal". E esclareceu que só soube que estava doente após ter sido preso.